Sileri, viceministro alla Salute, in un’intervista per il quotidiano “Libero”, ha spiegato che in questo momento hanno iniziato a riaprire perché la situazione lo consente, visto che il peggio è passato.

Secondo quanto riporta “Notizie.it”, il ministro ha dichiarato: «Stiamo riaprendo perché si sono create le condizioni per farlo. Sono decisioni che non c’entrano nulla con la sorte del governo. Stiamo facendo un passo secondo la gamba. La situazione non è stabilizzata ma ci sono elementi che mi fanno dire che abbiamo scavallato. Entro marzo avremo vaccinato quasi tutti gli ottantenni, che costituiscono la stragrande maggioranza dei decessi da virus».