Diretta gol in chiaro? Un’idea (ri)lanciata dal ministro Spadafora, ma di difficile realizzazione senza interventi normativi del governo o del Parlamento. E che in Germania è già finita: nonostante Spadafora abbia fatto esplicito riferimento al modello tedesco (CLICCA QUI), si trattava infatti di un esperimento valido solo per le prime due giornate dopo la ripresa.

Attraverso la Deut­schen Presse-Agentur, Sky De fa infatti sapere che si trattava di un accordo volto esclusivamente a rilanciare a livello mediatico la Bundes, che peraltro ha dato ottimi risultati: sabato pomeriggio 2,45 milioni di telespettatori senza abbonamento hanno visto le partite in modo gratuito. Ma non c’è nessuna intenzione di andare avanti: dalla prossima giornata, infatti, chi vorrà vedere la Bundesliga in TV dovrà pagare come di consueto. Nello specifico, le partite di venerdì e lunedì saranno disponibili su Amazon e DAZN, tutte le altre su Sky. Sintesi e highlights sono invece disponibili (a pagamento) attraverso i canali di ARD, ZDF e Nitro, oltre che ovviamente DAZN e Sky.