“In molti in questi giorni mi hanno chiesto di fare riferimento al modello tedesco: in Germania Sky ha fatto un accordo per cui c’è la diretta gol. Per cui, nel rispetto di chi ha gli abbonamenti, comunque tutti gli altri possono vedere la diretta gol”. Lo dice il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, al Tg3.

“Credo che dovremmo assolutamente pensarci anche in Italia perché questo evita assembramenti, qualora riprendesse il campionato, in luoghi pubblici o in bar, visto che le persone non possono andare allo stadio e io sono disponibile come governo, se serve, a mettere nello stesso provvedimento che firmeremo per la riapertura del campionato anche le norme che serviranno per poter arrivare anche in Italia ad avere quel rispetto verso i tifosi per consentire la diretta gol”.