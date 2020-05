“Tutti insieme torniamo a mirAre in alto!!”, così il tecnico del Benevento Filippo Inzaghi festeggia sul proprio profilo Instagram il ritorno in campo suo e della squadra per i primi allenamenti dopo il lungo stop dovuto all’emergenza Coronavirus. I sanniti infatti nella giornata di oggi sono stati sottoposto ai vari esami propedeutici al ritorno in campo per poi allenarsi individualmente e con il rispetto di tutte le norme del caso. Di seguito il post: