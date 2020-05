No alle partite alle 16.30. A lanciare l’appello quest’oggi, dopo quello dell’AIC, è Enrico Castellacci, presidente dei medici sportivi italiani ed ex storico medico sociale della Nazionale italiana: «È difficile giocare a quell’ora perché in estate fa molto caldo. Mi ricordo il mondiale in Brasile, giocammo con un tasso di umidità del 90% all’1,00 del pomeriggio. Sono climi difficili da sopportare. È un orario che avrei evitato puntando su altre fasce orarie». La Lega, in questo momento, sta ragionando su tre fasce orarie: 16.30, 18.45 e 21 per completare la stagione 2019/20.