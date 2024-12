Dionisi presenta Sassuolo-Palermo: «La contestazione mi dispiace, i ragazzi si impegnano»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi è intervenuto in conferenza stampa al Palermo CFA di Torretta in vista della partita contro il Sassuolo in programma sabato alle ore 15.

Ecco le sue dichiarazioni:

«A centrocampo faccio valutazioni diverse in base alle partite; faccio molte rotazioni in base alla partita, non è togliere a qualcuno ma sono scelte pro squadra. La contestazione mi dispiace, sono un essere umano ma capisco che il mio lavoro è anche questo. Ho allenato in Serie A ed è diverso in termini di risonanza, quindi le spalle me le sono fatte, però sicuramente Palermo è la piazza più grande per bacino di utenza in cui ho allenato. Posso solo continuare a lavorare, sicuramente mi sposta ma devi saperci stare dentro. Sbaglierò ma mi sento comunque all’altezza. Mi dispiace più per i ragazzi che per me. In allenamento rispondono bene, ma la partita è diversa. Poi è facile sempre dire che uno sbaglia e poteva giocare l’altro. Io vado avanti, ho le spalle larghe e spero ce le abbiano anche i ragazzi. Sono pagati bene per fare risultati ma sono sempre dei ragazzi che si impegnano, siamo tutti responsabili e dobbiamo andare oltre le difficoltà».