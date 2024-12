Dionisi presenta Sassuolo-Palermo: «Appuah ha grandi qualità, deve solo adattarsi»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi è intervenuto in conferenza stampa al Palermo CFA di Torretta in vista della partita contro il Sassuolo in programma sabato alle ore 15.

Ecco le sue dichiarazioni:

«Inizialmente col Catanzaro volevo inserire solo un attaccante. Henry iniziava ad essere stanco e Le Douaron non rispecchiava più bene le caratteristiche della partita, quindi ho preferito mettere due attaccanti nuovi che potessero sfruttare gli spazi. Appuah ha bisogno solo di adattamento a un campionato diverso, in cui non aveva mai giocato a questi livelli, ma ha davvero grandi qualità. Se la squadra fosse cresciuta di più, avrebbe avuto più minuti perché ha bisogno di sbagliare».