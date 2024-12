Dionisi presenta Sassuolo-Palermo: «Ci manca l’efficacia negli ultimi sedici metri. Classifica? Possiamo recuperare»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi è intervenuto in conferenza stampa al Palermo CFA di Torretta in vista della partita contro il Sassuolo in programma sabato alle ore 15.

Ecco le sue dichiarazioni:

«Non posso pensare ai prossimi risultati; devo solo guardare partita per partita. La classifica si può cambiare, possiamo recuperare, ma dobbiamo pensare di recuperare terreno sulle squadre vicine, non possiamo fare la corsa sulle prime. Non si può più parlare di 4-3-3; abbiamo già giocato con due attaccanti, ma è chiaro che poi quello che manca è l’efficacia negli ultimi sedici metri e quello fa tutta la differenza del mondo. Questa squadra col rombo non può giocare; questo l’ho appurato. Di Francesco ormai non gioca largo ma viene a fare la seconda punta, i cambiamenti ci sono stati».