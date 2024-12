Tmw: “Palermo, Dionisi sotto esame. Cannavaro sullo sfondo come possibile sostituto”

Il Palermo non decolla e Alessio Dionisi è inevitabilmente sotto esame. Come riportato da Alessio Alaimo su Tuttomercatoweb.com, le prossime partite saranno decisive per il futuro dell’allenatore sulla panchina rosanero. La classifica attuale non rispecchia le ambizioni del club, e i risultati al di sotto delle aspettative potrebbero portare a un cambio di guida tecnica.

Tra le ipotesi per un eventuale avvicendamento spunta il nome di Fabio Cannavaro, profilo di esperienza internazionale ed ex allenatore dell’Udinese. Campione del mondo con l’Italia nel 2006, Cannavaro rappresenta un’opzione che la società potrebbe valutare con attenzione qualora i risultati del Palermo non dovessero migliorare rapidamente.

Con una proprietà ambiziosa e alla ricerca di continuità, la pressione è alta. La sfida di sabato contro il Sassuolo rappresenta un crocevia importante per cercare di invertire la rotta e dare una scossa alla classifica. Sullo sfondo, però, resta l’ipotesi Cannavaro, che potrebbe concretizzarsi se i rosanero non dovessero trovare la svolta nelle prossime gare.