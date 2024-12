Dionisi presenta Sassuolo-Palermo: «Dobbiamo essere quasi presuntuosi di potercela giocare»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi è intervenuto in conferenza stampa al Palermo CFA di Torretta in vista della partita contro il Sassuolo in programma sabato alle ore 15.

Ecco le sue dichiarazioni:

«Henry titolare a Sassuolo? Lo tengo in considerazione titolare non ne sono sicuro. Siamo una squadra che ha qualità e che in campo lo ha anche fatto vedere, ma il rischio è perdere certezze. ; abbiamo le qualità per farlo nonostante siano i più bravi. Per quanto ci riguarda, la classifica non rispecchia i nostri valori; responsabile io e tutti, ma io sono il primo responsabile. Il Sassuolo non mi sorprende, sono una grande squadra con un ottimo allenatore. Le partite sono lunghe e cambiano in un attimo, quindi dovremo star dentro la partita. Ben venga giocare contro grandi avversari. E comunque non sono scaramantico, forza Palermo!».