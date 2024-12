Sassuolo-Palermo: arbitra Ayroldi. Le designazioni arbitrali della 18^ giornata di serie B

Le designazioni arbitrali per la 18ª giornata di Serie B sono state ufficializzate. La sfida tra Sassuolo e Palermo, prevista per le 15:00, vedrà al fischio principale l’arbitro Ayroldi. Gli assistenti saranno Luciani e Biffi, mentre il quarto uomo designato è Burlando. Per quanto riguarda l’assistenza video, il VAR sarà gestito da Camplone, con Muto in qualità di AVAR.

Ecco tutte le designazioni della 18^ giornata:

SALERNITANA – BRESCIA Venerdì 20/12 h. 20.30

BONACINA

DI MONTE – MASSARA

IV: DI FRANCESCO

VAR: GARIGLIO

AVAR: PAGNOTTA

BARI – SUDTIROL h. 15.00

FERRIERI CAPUTI

MELI – SCARPA E.

IV: MAROTTA

VAR: MIELE

AVAR: MARINI

CARRARESE – COSENZA h. 15.00

FOURNEAU

ALASSIO – PEDONE

IV: CASTELLANO

VAR: BARONI (ON-SITE STADIO “DEI MARMI”)

AVAR: DI VUOLO (ON-SITE STADIO “DEI MARMI”)

MANTOVA – FROSINONE h. 15.00

COLLU

CEOLIN – PRESSATO

IV: CANCI

VAR: MINELLI (ON-SITE STADIO “DANILO MARTELLI”)

AVAR: LONGO (ON-SITE STADIO “DANILO MARTELLI”)

SASSUOLO – PALERMO h. 15.00

AYROLDI

LUCIANI – BIFFI

IV: BURLANDO

VAR: CAMPLONE

AVAR: MUTO

CATANZARO – SPEZIA h. 17.15

MARCHETTI

RICCI – NIEDDA

IV: DI REDA

VAR: VOLPI

AVAR: DI PAOLO

CITTADELLA – REGGIANA h. 17.15

COLOMBO

ROSSI L. – DI GIOIA

IV: URSINI

VAR: PRONTERA

AVAR: SERRA

MODENA – PISA h. 17.15

SANTORO

MOKHTAR – BIANCHINI

IV: SACCHI

VAR: AURELIANO

AVAR: GUALTIERI

JUVE STABIA – CESENA Domenica 22/12 h. 15.00

DIONISI

MARGANI – POLITI

IV: DI LORETO

VAR: DI MARTINO (ON-SITE STADIO “ROMEO MENTI”)

AVAR: PAGANESSI (ON-SITE STADIO “ROMEO MENTI”)

CREMONESE – SAMPDORIA Domenica 22/12 h. 17.15

MARIANI

ROCCA – PASCARELLA

IV: IACOBELLIS

VAR: NASCA

AVAR: MAZZOLENI