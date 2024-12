Dionisi presenta Sassuolo-Palermo: «Alla società la prestazione interessa fino a un certo punto, contano i risultati»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi è intervenuto in conferenza stampa al Palermo CFA di Torretta in vista della partita contro il Sassuolo in programma sabato alle ore 15.

Ecco le sue dichiarazioni:

«Per certi aspetti, la squadra è cresciuta a livello tattico e offensivo, ma poi servono anche i risultati. A livello metodologico sarei soddisfatto, ma i risultati fanno sì che io non sia soddisfatto alla fine. Rispondiamo per la classifica e non è positiva. A prescindere dai risultati, non mi è andata giù la partita di Carrara, poi ho sempre visto spirito da parte dei ragazzi. Non mi sentirei tradito dai ragazzi; è passione e lavoro, e delle risposte le sto vedendo. Dobbiamo stare dentro le difficoltà, sperando che la gara non inizi in salita. Abbiamo la stessa veduta con dirigenza e società, ovviamente il ritiro è stata una decisione societaria giusta e c’è condivisione. Non voglio parlare di futuro, voglio solo pensare al presente e ai risultati e devo essere concentrato solo su questo. Alla società, come è giusto che sia, la prestazione interessa fino a un certo punto; contano i risultati. Io devo fare valutazioni diverse e valutare anche la prestazione perché solo quella porta ai risultati».