Dionisi presenta Sassuolo-Palermo: «Giocheremo contro la squadra più forte del campionato»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi è intervenuto in conferenza stampa al Palermo CFA di Torretta in vista della partita contro il Sassuolo in programma sabato alle ore 15.

Ecco le sue dichiarazioni:

«Il Sassuolo è la squadra più forte del campionato nei valori e nei numeri, ma dentro una partita può succedere di tutto. Le nostre occasioni le avremo; dovremo essere prestanti ed essere lucidi mentalmente. Diakite ha iniziato ad allenarsi. Brunori ieri si è allenato con la squadra. Pierozzi non rientrerà in questa partita. Sabato giochiamo una partita bella contro ottimi giocatori e deve essere stimolante giocare questa partita. L’idea era portare più peso davanti e fare più cross; abbiamo crossato tanto ma non siamo stati efficaci».