Dionisi presenta Sassuolo-Palermo: «La squadra lavora duro per invertire la rotta»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi è intervenuto in conferenza stampa al Palermo CFA di Torretta in vista della partita contro il Sassuolo in programma sabato alle ore 15.

Ecco le sue dichiarazioni:

«I risultati sono negativi, quindi è normale che si inizi a credere meno, ma io ci credo sempre allo stesso modo. Col Catanzaro, nel momento migliore nostro, abbiamo preso gol e questo non può andare bene. La settimana è iniziata in ritiro ed è continuata in ritiro. La squadra è consapevole della situazione; è stata una settimana di una squadra che ha perso in casa e ha subito il malcontento dei suoi tifosi e che sta provando a lavorare duro per invertire la rotta».