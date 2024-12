Dionisi presenta Sassuolo-Palermo: «Speravamo di non essere in questa situazione. Doveroso metterci la faccia»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi è intervenuto in conferenza stampa al Palermo CFA di Torretta in vista della partita contro il Sassuolo in programma sabato alle ore 15.

Ecco le sue dichiarazioni:

«Per me è doveroso metterci la faccia. Non vedo altre strade che lavorare duro e noi lo facciamo. Speravamo di non essere in questa situazione, ma siamo noi i responsabili. Devo anche dire che le prestazioni non rispecchiano sempre i risultati; le prestazioni sono state non ottime ma buone. Conosco bene il Sassuolo e molti giocatori li ho allenati. In questo momento non possiamo fare il confronto col Sassuolo, parlano i numeri: noi abbiamo perso 6 partite. Mi aggrappo alla reazione dei ragazzi che hanno avuto dopo il gol dell’1-0 del Catanzaro e siamo riusciti a reagire. Poi non è bastato e quindi evidentemente non basta questo».