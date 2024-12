Serie B, le maggiori candidate alla retrocessione: le quote aggiornate dei bookmakers

Con la Serie B ormai entrata in pieno nella fase cruciale del campionato, le squadre iniziano a guardare con apprensione alla parte bassa della classifica, dove la lotta per non retrocedere si fa sempre più intensa. Dopo 17 giornate, i bookmakers hanno aggiornato le quote relative alle probabilità di retrocessione delle squadre, fornendo un quadro chiaro di chi dovrà lottare fino all’ultimo per la salvezza.

Ecco le quote aggiornate dei bookmakers:

-Cittadella e Südtirol sono visti come i principali candidati alla retrocessione con una quota di 1.45.

-Cosenza non è lontano, quotato a 1.75.

-Carrarese segue con una quota di 2.00, mentre Frosinone e Reggiana sono a 2.50.

-Salernitana si trova un poco più indietro a 2.75.

-Per quanto riguarda le altre squadre, Mantova e Brescia sono quotati a 4.50, seguiti da Sampdoria a 5.50, e Modena e Juve Stabia a 7.50.

-Catanzaro presenta una quota di 10, mentre Bari si allontana ulteriormente con 15, al pari del Palermo.

La Quota del Palermo

Il Palermo, con una quota di 15, è considerato tra le squadre con minor rischio di retrocessione rispetto ad altre, ma non completamente fuori pericolo. Questo dato sottolinea che il margine di errore rimane limitato. La situazione del club siciliano è tale che ogni partita diventa decisiva per garantire una posizione più confortevole nella classifica.

Le quote dei bookmakers, quindi, non solo forniscono una fotografia del momento, ma influenzano anche le percezioni e le aspettative intorno alle squadre, con ripercussioni anche sul morale dei giocatori e sulle strategie degli allenatori. Le prossime giornate saranno cruciali per il Palermo e per le altre squadre coinvolte nella lotta per non retrocedere, con ogni punto che potrebbe valere una stagione.