Dionisi presenta Palermo-Reggiana: «Brunori e Saric non ci saranno. A Modena pari per meriti e demeriti nostri»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi è intervenuto in conferenza stampa in vista di Palermo-Reggiana.

Ecco le sue parole:

«Brunori e Saric non ci saranno, mentre le altre valutazioni le faremo dopo l’ultima seduta. Brunori non ha nulla di grave, ha preso una botta e non si è allenato in settimana. L’atteggiamento è stato diverso nelle ultime partite, così come le occasioni create. Contro il Modena abbiamo creato più opportunità rispetto alla partita con la Salernitana. È chiaro che l’atteggiamento degli avversari può condizionarci. Vorrei parlare di un Palermo che migliora e che vince, e domani è l’occasione giusta per farlo in casa. Per meriti e demeriti nostri, a Modena non abbiamo vinto, e dobbiamo fare di più».

