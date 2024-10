Dionisi presenta Palermo-Reggiana: «Le Douaron? Nel calcio non c’è tempo»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi è intervenuto in conferenza stampa in vista di Palermo-Reggiana.

Ecco le sue parole:

«Contro la Reggiana sarà una partita diversa rispetto al Modena, poiché hanno caratteristiche diverse e, a volte, difendono con il baricentro basso. Hanno giocatori rapidi che possono creare difficoltà e tiratori da fuori come Stulac e Portanova. Potrebbero consentirci di impostare la prima costruzione, ma potrebbero anche adottare un approccio più aggressivo. Dobbiamo cambiare marcia e vincere in casa. Loro daranno continuità a ciò che stanno facendo: sono giovani e ben allenati. Abbiamo le qualità e dobbiamo dimostrarle in campo. Abbiamo scelto di fare la rifinitura al Barbera, sapendo che avevano cambiato il manto erboso, che sembra ottimo. Tuttavia, il campo non è mai un problema, altrimenti ci creiamo un alibi».

«È una partita importante perché in casa non siamo riusciti a ingranare la sesta. Non sarà facile, dato che la Reggiana ha vinto lo scorso anno. Hanno qualità, ma anche noi, e dovremo evitare di sprecare energie inutilmente. Non ci sarà pressione, ma uno stimolo. Le Douaron ha dimostrato le sue qualità in un campionato diverso dal nostro; in allenamento fa vedere cose interessanti e sarà questione di tempo, ma nel calcio non c’è tempo, e lui deve rispondere in campo. Ha le potenzialità per farlo».