Dionisi presenta Palermo-Reggiana: «Le Douaron più centrale è un’opzione»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi è intervenuto in conferenza stampa in vista di Palermo-Reggiana.

Ecco le sue parole:

«I voti dati l’altra volta erano un modo per essere sintetico. Voglio dare di più per ottenere di più, e lo stesso vale per i giocatori. Il primo tempo a Modena è stato positivo, ma è difficile mantenere quel ritmo per 90 minuti per 38 partite. Tuttavia, bisogna saper gestire tutti i momenti ed essere solidi. Ad esempio, possono esserci 10 minuti in cui è necessario sapersi difendere. Le Douaron più centrale senza Brunori? È un’opzione, perché ha le caratteristiche adatte. Vorremmo avere tutti a disposizione, ma è complicato arrivare al completo fino a gennaio. Fino ad allora, chi ha giocato meno ha l’opportunità di dimostrare il proprio valore».