Dionisi presenta Palermo-Reggiana: «Indossiamo una maglia importante e dobbiamo essere all’altezza delle aspettative»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi è intervenuto in conferenza stampa in vista di Palermo-Reggiana.

Ecco le sue parole:

«Non è casuale non riuscire a vincere in casa, e dobbiamo cambiare questo trend. Dipende solo da noi. Arriveremo alla gara consapevoli di essere in ritardo e di poter fare meglio, anche rispetto a chi ci precede in classifica. Domani è necessario dimostrare le nostre qualità. Indossiamo una maglia importante e dobbiamo essere all’altezza delle aspettative. I giocatori sono stati scelti perché ritenuti all’altezza di questa sfida. Non c’è ballottaggio tra Verre e Ranocchia. Hanno caratteristiche simili e, in futuro, potranno giocare insieme. Il cambio di Verre a Modena è stato una scelta di gestione. Abbiamo ancora un allenamento per valutare le condizioni».