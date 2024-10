Dionisi presenta Palermo-Reggiana: «Dobbiamo limitare al massimo gli errori. Ceccaroni da terzino ha fatto bene»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi è intervenuto in conferenza stampa in vista di Palermo-Reggiana.

Ecco le sue parole:

«Le scelte di domani saranno fatte in funzione della partita contro la Reggiana. Per le prossime gare, spero di poter recuperare qualche giocatore. Ceccaroni ha già giocato da terzino e ha fatto una prestazione positiva. Devo ancora decidere se confermarlo in quel ruolo. La cura dei dettagli? È una parte fondamentale del mio lavoro. A Modena, sicuramente nel secondo tempo qualcosa è cambiato, e dobbiamo migliorare, perché altrimenti non otterremo i risultati che meritiamo. Dobbiamo limitare al massimo gli errori».