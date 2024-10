Dionisi presenta Palermo-Reggiana: «Nessuna problematica per Vasic, meriterebbe più chance. Henry e Appuah…»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi è intervenuto in conferenza stampa in vista di Palermo-Reggiana.

Ecco le sue parole:

«Vasic zero problematiche; meriterebbe più chance per quello che ha fatto in allenamento. Poi, a Napoli, purtroppo è stato espulso, ma ci ho fatto più di un pensiero per farlo giocare di più. Appuah fa vedere cose importanti in allenamento, ma in partita è diverso. Ha qualità, ed è giusto che faccia il suo percorso. L’ultima è stata una settimana in cui si è allenato con continuità e potrebbe avere un’opportunità, magari da domani. Henry? Per caratteristiche si sposa meglio con alcuni giocatori, così come Brunori. Magari Matteo ha determinate caratteristiche, Henry altre. È un’opportunità avere giocatori diversi; poi è chiaro che dipende dalla partita e dall’adattare le loro caratteristiche agli avversari».