Dionisi presenta Palermo-Reggiana: «Non stiamo dando continuità, ma abbiamo le qualità per fare meglio»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi è intervenuto in conferenza stampa in vista di Palermo-Reggiana.

Ecco le sue parole:

«Tutti quelli che sono qui a Palermo sono qui per ciò che hanno fatto, e siamo convinti di aver reso, al momento, al di sotto delle aspettative. Non stiamo dando continuità, ma abbiamo le qualità per fare meglio. Il carattere va di pari passo con la qualità. Nel mercato abbiamo fatto valutazioni iniziali sull’organico esistente e abbiamo le qualità per tornare in linea e raggiungere ciò che vogliamo. Non ho mai avuto la fortuna di vivere in una piazza con così tanta passione, ed è bello sentire questa energia. Ovviamente, sarebbe bello parlare solo di vittorie, ma il calcio non funziona così. Sono motivato e contento della scelta fatta, e sono estremamente motivato per raggiungere i nostri obiettivi».