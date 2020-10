Una nuova opportunità lavorativa per Diletta Leotta.

La famosa conduttrice sportiva sarà protagonista del nuovo film di Alessandro Siani, in uscita a Natale 2021.





Le riprese si svolgeranno a Roma, dove la siciliana si è recata per partecipare ai provini. Per lei non si tratterebbe di un debutto, visto che in passato ha già recitato nel film di Giampiero Morelli “7 giorni per farti innamorare”.