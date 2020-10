L’edizione odierna de “La Stampa” riserva un attacco a Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus, per la sua frase social che ha definito i tamponi “una ca**ata”.

“Cristiano Ronaldo ha deciso di non dare più buoni consigli, ma solo cattivo esempio. Basta con flessioni e addominali a suggerire come definire i muscoli, via libera alla parola allora”

“Niente sfida con il Barcellona, niente confronto con Messi, niente ribalta tv. Serviva un colpo da fenomeno per attirare l’attenzione, ma evidentemente ora che non c’è più il sole da prendere sulla terrazza con vista mondo, l’isolamento gli ha annebbiato le idee. CR7 l’ha sparata grossa e pure brutta. Dimenticando la condizione da privilegiato, sua e di tutti i calciatori, per cui disporre dei tamponi e del loro esito non è mai stato un problema. Tutto mentre c’è chi per essere testato e per conoscerne il responso, aspetta anche più di una settimana. Questa, sì, per dirla alla Ronaldo, «una stronzata»”.