«All’andata noi abbiamo perso contro il Savoia, ma era una partita strana. Noi siamo all’altezza per battere il Savoia. Andiamo a Torre Annunziata per vincere e zittire le polemiche. Al Savoia piace creare polemiche per scaldare l’animo dei propri tifosi. Noi lasciamo a loro le chiacchiere e pensiamo a giocare. Vogliamo vincere le prossime otto partite». Queste le parole rilasciate da Tony Di Piazza, vicepresidente del Palermo, ai microfoni di “Diretta Stadio – Gold 78.