«L’arrivo di Floriano è stato determinante per la fase offensiva. Da quando è arrivato ha dato più grinta all’attacco. Con lui la squadra si è mostrata più propositiva in attacco. Sta faceno la differenza. Ma questo vale anche per gli altri. Ieri ha funzionato tutta la squadra». Queste le parole rilasciate da Tony Di Piazza, vicepresidente del Palermo, ai microfoni di “Diretta Stadio – Gold 78.