L'ex vicepresidente del Palermo, ora consigliere, Tony Di Piazza ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Sampgazzetta.it", in merito all'interessamento del Presidente della Sampdoria Massimo Ferrero nei confronti del Palermo.

Di seguito le sue parole: «Le mie quote del Palermo calcio possono essere cedute? Affermo che sono pronto a cederle, anche a Ferrero, nel momento in cui, oltre a determinate condizioni economiche, ci sia anche un vero interesse etico. Per il momento ci sono solo contatti come l’anno scorso, non c’è ancora nessuna trattativa reale in essere, siamo in un momento di interlocuzione. Ripeto, le mie quote sono in vendita solo a determinate condizioni. Con chi ha veramente a cuore il Palermo, compreso Ferrero, possiamo tranquillamente parlarne»