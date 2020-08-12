La Lega Pro ha pubblicato la seconda parte della lista dei giovani svincolati:
MONZA
BEU ALESSIO 13/02/2001
BRIOSCHI LORENZO 18/05/2001
BRUSA EDOARDO 14/03/2001
CANTE MIRKO 16/09/2002
CASSAGHI ANDREA 11/04/2001
CERRINA FERONI NICCOLO 10/01/2001
CORTI NICCOLO 10/06/2001
DI MANGO MANUEL 19/01/2001
GEROSA MATTEO 08/01/2002
IPPOLITO RICCARDO 30/08/2001
MORGANTI NICOLO 15/06/2001
PASCALE DENIS 16/01/2001
RADICE LORENZO SERGIO 28/02/2001
RUDI DAVIDE 25/01/2001
TUMINO MANUEL 30/08/2001
VAGHI DENNIS 19/11/2001
OLBIA
ACHENZA TOMASO ANTONIO 29/10/2001
ASARA ALESSANDRO 01/10/2001
CANO PAOLO 20/07/2001
CASSITTA EDOARDO 07/09/2001
CHESSA GIANMARIO 05/06/2001
CIADDU EMANUELE DIEGO 04/09/2001
FAEDDA PAOLO 11/04/2001
OCCIGANU GAVINO 26/06/2001
PORCU ALESSANDRO 27/05/2004
SCANU GABRIELE 14/09/2001
PAGANESE
CAPPARELLI GENNARO 11/02/2005
CAPUOZZO ANGELO PIO 20/08/2003
CAPUOZZO PASQUALE 13/01/2005
ESPOSITO FRANCESCO PIO 24/06/2005
GRANATO GIUSEPPE 11/06/2003
MARESCA ALBERTO 08/07/2005
MUSELLA MARCO 04/02/2002
PRISCO GABRIELE 24/01/2005
PALERMO
AIELLO FRANCESCO PAOLO 29/07/2002
BROCCO ANTONINO 05/01/2004
CARDELLA FRANCESCO 10/08/2002
CORALLO GABRIELE 04/09/2001
FERRANTE ANDREA 26/01/2001
FUSCHI ALESSIO 18/08/2004
GENTILE PIETRO 12/01/2002
GUELI GIOVANNI 30/04/2002
LIPARI ROBERTO 18/10/2002
MATTEI CLAUDIO 27/04/2002
RUFFINO ALESSIO 29/04/2002
SCLAFANI MICHELE 27/06/2005
TRENTACOSTE OTTAVIO SAMUELE 20/05/2002
PIACENZA
CAVIGLIA MATIAS 25/09/2003
MOULAY OMAR FARES 27/01/2003
PORATI ALBERTO 08/03/2001
TADINI FILIPPO 17/06/2002
TROKA PAOLO 28/03/2002
PICERNO
BRUNO EMANUELE 02/05/2002
CATALFAMO MATTEO 08/02/2002
CELENTANO DONATO 28/03/2002
DI MAGGIO BRUNO 21/03/2002
DI STANO FRANCESCO PIO 21/08/2002
FILIPPELLI ALESSANDRO 20/06/2002
SESSA GERARDO 29/07/2002
PISTOIESE
DARBOE MUHAMMED 15/08/2000
CITTA’ DI PONTEDERA
ACCARDI ALESSIO 09/08/2003
BAGNAI ELIA 03/02/2005
BALLONI FEDERICO 11/08/2000
BELLUCCI THOMAS 08/07/2005
BERTOLINI LEONARDO 28/10/2003
BIANCHI ALESSANDRO 16/10/2001
BIANCIARDI ALEX 11/12/2003
BURRAFATO VINCENZO 09/05/2000
CANNATA MASSIMO 05/10/2002
CIABATTINI ALBERTO 02/04/2003
CIRRI LEONARDO 16/04/2001
CURCI MATTEO 04/03/2003
DAKA KLAUS 13/09/2003
DANIELI NICCOLO 18/09/2001
DE CARLO DIEGO 21/05/2000
DEL FIORE ANDREA 08/11/2002
ESPOSITO SALVATORE 05/04/2001
FISCELLA MICHELE 12/01/2001
FRESCHI EMANUELE 01/04/2001
FRIXA MARIO 21/08/2003
GIULIANI GIANLUCA 22/11/2002
GIULIANI PIERFRANCESCO 11/04/2001
IARIA DAVIDE 18/05/2001
INTERDONATO ROBERTO 30/05/2001
MARINI FILIPPO 23/03/2001
MARINO VINCENZO 05/03/2002
MORONI DAVIDE 03/12/2002
NANNELLI JACOPO 12/12/2001
OIENI FELICE 16/03/2001
PICONE ARTURO 04/05/2000
PORRINO ANNINO GIUSEPPE 16/03/2001
PRETATO MATTIA 16/05/2002
PRUNETI FRANCESCO 13/07/2002
RACO RICCARDO 30/06/2000
RAVELLI LUCA AMBROGIO 03/01/2001
TRICARICO ANTONIO 19/07/2003
VARRIALE MARCO 13/10/2003
VINTALORO SIMONE 15/07/2003
VOLPI EDOARDO 22/07/2001
ZACCANTI ALESSIO 18/02/2002
ZADRIMA STEVEN 18/01/2001
POTENZA
AVALLONE ANTONIO 27/05/2005
CALABRESE MARCO 26/08/2005
CIGLIANO ANIELLO 04/10/2005
DI LECCE MICHELE 16/09/2003
ENACHE PIETRO ALIN 01/02/2005
ESPOSITO GABRIELE 01/09/2005
IANNUZZIELLO AMERIGO 04/02/2003
LENGE ANTONIO PIO 04/08/2005
LOPARDO ROCCO 09/05/2003
MAMONE FABRIZIO 16/03/2005
MARTOCCIA ANDREA 19/07/2005
MURANO SIMONE 15/04/2003
MUSCO PASQUALE 13/06/2001
PEPE LUIGI 20/05/2003
PERRINI PASQUALE 16/07/2003
SICILIANO ANTONIO 26/03/2005
SILVANO ANTONIO 05/01/2002
VIGNOLA DAVIDE 21/07/2002
VOLINI ANDREA 10/06/2005
PRO SESTO
AMBROSINI CLAUDIO DOMENIC 12/08/2001
CROSARIOL TOBIAS 22/04/2001
GOVONI GABRIELE 20/02/2001
IERVOLINO MATIA 23/04/2001
LECCESE ANTONIO 01/09/2001
LEO MARCO DAMIANO 06/01/2001
LIOTTO ALESSANDRO 04/11/2001
MACULOTTI ERIK 18/05/2001
MANCUSO MARCO SAMUEL 20/09/2002
MIGLIANO ALESSANDRO 17/01/2001
ORRICO MATTEO 29/03/2001
PAPARELLA ALESSANDRO 19/05/2001
PREZIOSA GIUSEPPE 10/06/2001
PRIMAVERA FILIPPO 24/06/2001
RUDILOSSO NICOLAS 28/02/2001
RUSSO DANIELE 20/09/2001
SASSI RICCARDO ANGELO 09/07/2001
SERRALUNGA GIACOMO 17/02/2001
TRIONFO LUDOVICO 11/07/2001
ZAPPA MIRKO 15/01/2001
REGGINA
TRINGALI SALVATORE 25/01/2005
RENATE
CALLEJON MATIAS THOMAS 15/01/2002
CARBONE ALESSANDRO 11/02/2003
FUSTO LORENZO 06/05/2003
MINTRONE JACOPO 12/10/2001
RANIERI JACOPO 17/02/2005
SIRONI NICOLO MARIO 20/05/2001
ROBUR SIENA
BUSINI FRANCESCO 10/11/2002
CIRAVEGNA BRANDO 30/10/2002
DEL GROSSO RICCARDO 17/03/2002
MALAFRONTE GIUSEPPE 31/03/2003
MENCACCI KEVIN 24/06/2003
POLACCHI ANGELO 29/11/2001
SINANI LODIAN 12/01/2003
SAMBENEDETTESE
ALI DAVIDE 14/01/2001
AMADIO EDOARDO 09/05/2003
BRUNO DIEGO 28/03/2001
CANDELLORI CHRISTIAN 27/02/2003
CIMINO GIUSEPPE 20/06/2003
CRESCENZI DANIELE 16/11/2001
DI BUO LORENZO 21/07/2001
DOMIZI NICOLO 28/03/2001
FATTORI NICOLO 19/07/2003
GARBUGLIA GIULIO 23/04/2001
LALA NIKOLIN 03/10/2001
MALANDRUCCOLO RICCARDO 26/03/2000
PECCI NICOLO 12/02/2001
PETRINI FRANCESCO 14/05/2001
POMPEI PAOLO 27/08/2002
POSTACCHINI DIEGO 29/03/2001
ROSSI SAMUELE 12/07/2001
SISTILLI MATTIA 24/02/2004
TEODORI RICCARDO 05/07/2001
ZOCCOLI ROCCO 02/03/2003
SUDTIROL
BUCCINI JULIAN 08/02/2002
CERNETTI LUCA 27/02/2002
DEPORTA ARIS 28/07/2005
KLOTZNER JAKOB 24/03/2005
KRUSELBURGER TIMON 13/03/2004
OBERMAYR THEO 07/07/2004
THEINER ELIAS 18/04/2005
VILLGRATER LEO 03/01/2005
TERAMO
PINCELLI FILIPPO 17/12/2001
TERNANA
CALVIGIONI LEONARDO 31/05/2002
CAPELLINI MATTEO 12/06/2001
COIA MICHELE 20/02/2000
DI BARI ALESSIO 05/02/2001
DI PATRIZI MARIO 11/02/2001
DI RENZO ALESSANDRO 22/09/2000
DUZZI NULLI SAMUELE 10/04/2004
FILIPPONI MATTEO 06/08/2000
FRANCESCANGELI ANDREA 17/03/2000
GREGORI MATTEO 23/03/2002
MASUCCI GIUSEPPE 01/08/2003
MIGNONE NICOLO 03/08/2000
ORTENZI ALESSIO 17/01/2001
PATTELLI SIMONE 03/02/2002
PAVANELLO GUIDO 07/09/2001
PESCE ANDREA 29/11/2001
TRIESTINA
CHIA ALESSANDRO 06/02/2003
DE PANFILIS LUCA 18/08/2001
MARKOVIC NIKOLA 22/04/2003
NAPPO ANIELLO 22/03/2001
PINESSI FEDERICO 19/03/2001
RADICELLI GIOVANNI 03/01/2001
ZEBBOUDJ OMAR 04/05/2001
TURRIS
BARRETTA GENNARO 24/01/2002
BLONDINO LORENZO 14/01/2003
CALCAGNO ANDREA 07/03/2003
CREDENTINO ALFONSO 05/06/2001
FIBIANO MICHAEL 11/05/2001
MONACO ANTONIO 26/03/2002
PETRONE RAFFAELE 08/11/2002
POMPEO LUIGI 07/03/2001
VIRTUS FRANCAVILLA
BASILE GIANLUCA 13/02/2002
D AMURI ANDREA 30/07/2003
DELLATTI JACOPO 12/02/2004
DI LEO ANTONIO 15/01/2005
RONCI ANTONIO 27/08/2002
SALINARO FRANCESCO 04/05/2004
TORALDO LORENZO 20/03/2001
VIS PESARO DAL 1898
CAGGIANO ALESSIO 22/07/2004
DE ANGELIS NICOLO 29/06/2004
MASSA GENNARO 03/09/2004
OREFICE LUIGI 05/08/2003
PALAZZI FRANCESCO 16/07/2001
PALOKA CRISTIAN 07/03/2002
RUSSO SIMONE 13/07/2001
VAGNARELLI MATTEO 21/09/2001
VERDE GAETANO 03/03/2005
VITERBESE
AMBROSI GIACOMO 03/08/2004
AZZOLI NICOLAS 29/09/2003
BAGGIANI ALESSIO 24/09/2001
BUCCI DIEGO 31/05/2004
CAMARDELLA ALESSANDRO 12/02/2003
CAPATI CRISTIANO 18/07/2002
CARINELLA SAMUELE MARIA 11/03/2001
CAROSI SIMONE 15/03/2004
COLAGE RICCARDO 25/02/2002
CONSIGLIO GIUSEPPE 08/02/2001
CONTINI JACOPO 25/02/2003
COSTANTINI FRANCESCO 17/07/2002
DANGIO GIANMARCO 24/08/2003
DE BONIS MICHELE 23/04/2003
DI VIRGINIO MICHELE 03/07/2003
FERRARA SANTO SAMUELE 03/10/2003
FIMIANI JACOPO 06/10/2001
FONDI LUCA 10/11/2001
FOSCOLI LORENZO 19/09/2004
FRANCO LEONARDO 04/12/2001
FURIA RICCARDO 20/04/2001
GEMELLI AURELIO 15/07/2002
GHITA CHRISTIAN 15/07/2003
GIANNETTI ALESSANDRO 20/07/2001
GIANNINI FRANCESCO 17/05/2003
GIOVINAZZO MATTIA 08/01/2002
GULINELLI GABRIELE 09/04/2003
LATTANZI LORENZO 14/01/2004
LORETI GABRIELE NAZZAR 21/01/2003
MASINI MICHELE 21/05/2002
MASSACCESI MATTEO 10/08/2001
MILUZZI ANTONIO 01/06/2005
NUNZI NICOLO 03/08/2001
ONORI MATTIA 22/03/2004
ORIOLESI ANDREA 25/09/2002
PANFILI LORENZO 11/04/2001
PONTUALE MATTEO 10/09/2002
PROCESI ALBERTO 26/08/2004
PURGATORI ALESSANDRO 11/03/2003
RICCI LEONARDO 12/05/2001
RIZZO STEFANO 24/06/2001
ROSSETTI EMILIANO 23/11/2001
SALIMBENI STEFANO 01/04/2004
SGARAMELLA TIZIANO 13/04/2004
SOCCIARELLI MANUEL 22/12/2001
TODJA AXSIEL 22/07/2002
TONTONI MICHELE 05/09/2003
TUFANO MATTIA 24/09/2003
VITALI NICOLO 16/02/2001
ZEGA ANDREA 09/04/2004.