Intervenuto a “Zona Vostra”, Tony Di Piazza ha parlato del momento di forma del Palermo e dell’ultima gara vinta dai rosanero contro l’FC Messina, match in cui l’italo-americano era presente al “Renzo Barbera”. Ecco qui di seguito le sue parole: «Percezione del calcio italiano negli Stati Uniti? Io ero a favore della moviola, per dare giustizia ed evitare degli errori anche se nonostante il Var ci sono lo stesso. Non so di cosa parlava ieri Commisso perché non ho visto la partita, ma dubito che il calcio cambierà in Italia. All’estero lo viviamo come momento familiare, non ci sono barriere né grande antagonismo, in Italia è molto più intenso. Io sogno un “Barbera” senza barriere per farne un’esperienza di famiglia, come in Inghilterra. Questa sarebbe la mia visione del calcio e vorremmo trasmetterla anche ai tifosi».