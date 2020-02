Intervenuto a “Zona Vostra”, Tony Di Piazza ha parlato del momento di forma del Palermo e dell’ultima gara vinta dai rosanero contro l’FC Messina, match in cui l’italo-americano era presente al “Renzo Barbera”. Ecco qui di seguito le sue parole: «Con le istituzioni e la burocrazia è tutto più lento in Italia. Noi vogliamo ammodernare lo stadio e ci stiamo lavorando, ma ci sono altre priorità che non dipendono da noi. Uno dei maggiori problemi dell’economia italiana è l’eccessiva burocrazia. In America in due ore formi una compagnia, qui in Italia c’è un giro infinito che porta a chiedersi “chi te l’ha fatto fare?”. Lo dico da imprenditore, non da proprietario del Palermo». Di Piazza ha poi continuato: «Famiglia Viola? Ne ho sentito parlare ma non ci sono contatti personali».