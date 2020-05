L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le dichiarazioni di Tony Di Piazza, vicepresidente del Palermo: «Dalla C alla B per un doppio salto? Saremo pronti per questa eventualità. Calcio dopo il Coronavirus? Sarà un mondo diverso. Si pensa di ripartire con la A, io prenderei una pausa più lunga . Per non causare un nuovo stop che avrebbe ripercussioni disastrose, determinando la fine di diverse società».