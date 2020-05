L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le dichiarazioni di Tony Di Piazza, vicepresidente del Palermo: «Dal punto di vista economico? Forse, un po’ meno… Felici (ride, ndc), anche se i tifosi hanno risposto battendo il record di abbonamenti. Le perdite sono state superiori alle attese, più di un milione, l’importante però era raggiungere l’obiettivo. Poi è emersa anche l’epidemia che ha cancellato incassi, pubblicità, diritti tv, difficoltà che si dovranno affrontare. Pergolizzi? Ha svolto un eccellente lavoro, plasmando il gruppo fino a formare una squadra vincente. Non era agevole. Qualcuno si aspettava un gioco spumeggiante, ma alla fine contano i fatti. Conferma? Da tifoso dico sì. E’ stato pronto e bravo, ha lanciato i giovani, è arrivato al traguardo come gli avevamo chiesto. A lui va il nostro applauso. In C, però, è diverso e vanno fatte valutazioni che lascerei agli esperti».