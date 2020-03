«Cosa sta accadendo a Ricciardo? Non sta accadendo nulla. E’ stato fuori due mesi. Deve trovare la condizione. Ieri ha fatto bene, magari non ha avuto la fortuna di fare gol. E’ facile criticare da fuori. Noi abbiamo puntato su di lui e pensiamo che darà il suo apporto alla squadra in queste ultime partite». Queste le parole rilasciate da Tony Di Piazza, vicepresidente del Palermo, ai microfoni di “Diretta Stadio – Gold 78.