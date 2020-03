«E’ un po’ presto per parlare della squadra della prossima stagione. I dirigenti stanno già iniziando a programmare la prossima stagione, ma prima dobbiamo vincere questo campionato. Concentriamoci per le partite che rimangono. C’è ancora tempo per pensare al prossimo campionato». Queste le parole rilasciate da Tony Di Piazza, vicepresidente del Palermo, ai microfoni di “Diretta Stadio – Gold 78.