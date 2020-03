«In questo momento bisogna seguire le direttive, perchè si tratta di un momento assai delicato in cui bisogna avere solo un gran senso di responsabilità dinanzi al pericolo. Mai come in quest’occasione bisogna sperare che tutto funzioni». Queste le parole dell’ad del Catania, Giuseppe Di Natale, rilasciate ai microfoni di “La Sicilia” in merito all’emergenza Coronavirus.