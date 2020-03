Il cornavirus ha fermato tutta l’Italia, compreso lo sport. Tra questi anche il calcio che fino al 3 aprile, almeno, non vedrà la disputa di gare. Vista questa pausa forzata l’attaccante del Biancavilla Alessandro Aloia, ha parlato, ai microfoni di “Oplontini.com”, del momento della sua squadra:

«A Cittanova non ho avuto un inizio positivo. A dicembre, invece, sono passato al Biancavilla accettando questa sfida perché quando hai la fortuna di essere chiamato da un mister con cui hai già lavorato, non puoi dire di no. Sto quindi provando a ripagare la sua fiducia, con quello che so fare: i goal. Calo dopo cambio al vertice della società? Ci è stato un vero e proprio stravolgimento della rosa e sono andati via 8-9 over di esperienza. Nonostante però la rosa sia ora composta da tanti giovani, trattasi di calciatori molto interessanti e con grande voglia di mettersi in mostra e dimostrare il proprio valore. Lo dimostra, tra l’altro, il fatto che siamo riusciti comunque ad ottenere lo stesso, risultati importanti».

Nelle ultime giornate la squadra guidata da Mascara ha subito le sconfitte contro Palermo, Nola e a Giugliano dove ha incassato dieci reti. Di questo ultime giornate ha parlato così Aloia: «In questo momento non stiamo attraversando un periodo positivo ma stanno mancando solo i risultati perché il gioco che stiamo esprimendo è più che positivo. Dunque, sono fiducioso e credo che ci rialzeremo molto presto».