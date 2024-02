Di Marzio: “Sassuolo, non c’è l’intesa con Grosso: si punta Semplici”

Gianluca Di Marzio rilancia gli aggiornamenti in casa Sassuolo. Il club, vicino ad un nuovo cambio in panchina dopo l’esonero di Dionisi e la promozione di Bigica, non ha trovato l’intesa con l’ex rosa Fabio Grosso.

Adesso la strada è più in discesa per Semplici: vedremo se le parti troveranno un’intesa e se il club neroverde deciderà di puntare su di lui per uscire da questo momento di crisi.

