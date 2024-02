Come riportato da Gianluca Di Marzio, il Sassuolo sta affrontando nuove riflessioni per la panchina. Dopo l’esonero di Dionisi, il club è stato affidato a Bigica (promosso dalla Primavera alla prima squadra).

Non ci sono aperture da parte di Gattuso, per Ballardini. Nuovi contatti in corso con l’ex rosa Grosso per trovare la quadra: l’ex Lione resta in pole se si dovesse trovare l’intesa. In lista c’è anche Semplici.