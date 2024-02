De Laurentiis: «Il calcio è malato, certe squadre non possono competere a livello finanziario»

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, è intervenuto al “Business of Football Summit” parlando del momento attuale che sta vivendo il calcio.

Ecco le sue parole.

«Il calcio è malato perché l’economia del calcio è malata. Campionati e squadre non possono competere dal punto di vista finanziario. Quindi così facendo, i campionati non sono produttivi abbastanza. Quando la UEFA vuole stanziare determinate somme per le competizioni europee, io capisco, ma se tutte le squadre sono indebitate questo vuol dire che questa somma di denaro non è sufficiente. Quindi non parliamo di un calcio sostenibile. Non solo non è sostenibile, ma giochiamo anche tante gare. Quindi, quando questo accade, è come se buttassi tutto all’aria. Finisci per non attrarre più il pubblico».