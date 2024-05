Di Marzio: “Reggina, idea Pergolizzi per la panchina”

La LFA Reggio Calabria inizia a pianificare la prossima stagione. Bruno Trocini, reduce dalla sconfitta in finale playoff, potrebbe lasciare il club amaranto. Secondo quanto riportato su SerieD24.com da Gianluca Di Marzio, esperto giornalista di calciomercato, la Reggina starebbe pensando a Rosario Pergolizzi. Con un passato al Palermo, il tecnico ha trascinato il Campobasso alla promozione in Serie C e sembra essere in pole per diventare il prossimo allenatore dei calabresi.

Continue Reading