Attraverso il proprio sito ufficiale Gianluca Di Marzio si sofferma sulla Reggiana che per il post Nesta valuta diversi allenatori. Donati, Zaffaroni, Caserta e Abate. Questi ultimi due sono in pole. Ci sono già stati incontri nelle ultime ore con entrambi, adesso non resta che prendere una decisione.

