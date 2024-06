Calciomercato Salernitana: si raffredda la pista Petrachi, il Ds chiede garanzie

Si raffredda la pista Petrachi per la Salernitana.

Gianluca Petrachi, che era vicino a firmare con il club, ha sollevato preoccupazioni significative riguardanti l’assetto proprietario chiedendo delle garanzie alla società, il budget disponibile e la programmazione futura, che sembrano non essere state adeguatamente affrontate dalla dirigenza del club.

Il mancato accordo con Petrachi ha messo la Salernitana in una posizione difficile, poiché il club appare indietro nei preparativi per la stagione imminente e ciò potrebbe complicare ulteriormente la strategia di mercato e la costruzione della squadra. In risposta a questa incertezza, il club sta considerando alternative come Ciro Polito e Pasquale Foggia, due profili con esperienze diverse nel campo della gestione sportiva.

Questo scenario evidenzia una fase di incertezza e di possibile ritardo nei piani di sviluppo del club, che rischia di influenzare negativamente la competizione futura. La mancanza di chiarezza e di risposte concrete riguardo agli obiettivi e al budget disponibile rende difficile per qualsiasi direttore sportivo operare efficacemente, potenzialmente allontanando figure professionali qualificate come Petrachi. La Salernitana deve quindi affrontare questa transizione con cautela per garantire che le decisioni future siano ben fondate e orientate al successo a lungo termine del club.