Di Marzio: “Cremonese, ceduto Jungdal. Trattativa avanzata per Drago”

Porte girevoli in casa Cremonese. Come riportato dall’esperto giornalista di calciomercato, Gianluca Di Marzio, l’estremo difensore Andreas Jungdal è in Belgio per firmare con il Westerlo. Il giovane portiere lascia i grigiorossi con la formula del prestito con diritto di riscatto, inferiore a un milione di euro. L’affare riguarda anche il Milan, in quanto i rossoneri hanno conservato il 15% della futura rivendita. La Cremonese, per sostituire Jungdal, ha messo nel mirino Giacomo Drago: la trattativa con il Sudtirol è in fase avanzata.

