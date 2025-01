Calciomercato Sampdoria: non solo Valoti, dal Monza può arrivare anche Petagna

Dopo aver ufficializzato l’arrivo di M’baye Niang, la Sampdoria continua a lavorare sul fronte entrate. Secondo quanto riportato da Primo Canale, i blucerchiati continuano a guardare in casa Monza per rinforzare la rosa. Oltre a Mattia Valoti, pronto a trasferirsi in Liguria a titolo definitivo, firmando un contratto di un anno e mezzo, il direttore sportivo Pietro Accardi potrebbe provarci per il ritorno di Andrea Petagna. L’attaccante biancorosso, che ha indossato la maglia blucerchiata nella stagione 2013-14, è stato allenato già da Leonardo Semplici alla Spal. Considerato il poco spazio che sta trovando a Monza, l’ex Milan potrebbe prendere in considerazione l’eventuale offerta della Sampdoria.

