Sampdoria, UFFICIALE: Niang in blucerchiato fino a giugno

Colpo in attacco per la Sampdoria. Attraverso i propri canali ufficiali, i blucerchiati hanno infatti annunciato l’arrivo a parametro zero di M’Baye Niang, il quale ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025. Di seguito il comunicato del club ligure:

“L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore M’Baye Niang (nato a Meulan-en-Yvelines, Francia, il 19 dicembre 1994). L’attaccante si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2025”.