Calciomercato Cremonese: Juve Stabia su Buonaiuto. Bari sullo sfondo

Cristian Buonaiuto potrebbe lasciare la Cremonese in questa sessione di calciomercato invernale. Come riferito da Cuoregrigiorosso.it, il giocatore ha il contratto in scadenza e potrebbe salutare in anticipo il club lombardo. La Juve Stabia di mister Guido Pagliuca sarebbe la squadra principalmente interessata all’ala classe 1992, ma occhio anche al Bari. Infatti, i biancorossi, potrebbero accelerare i contatti nelle prossime ore visto lo stallo sulla trattativa Gaston Pereiro, i cui ostacoli principali sarebbero legati alla durata del contratto e all’ingaggio che il giocatore del Genoa chiede alla società pugliese.

