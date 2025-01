Calciomercato Sampdoria: trovata l’intesa per Valoti. I dettagli

La Sampdoria è pronta a regalare a mister Leonardo Semplici un centrocampista di esperienza per risalire i fondali della classifica di Serie B. Secondo quanto riportato su Calciomercato.com, i blucerchiati hanno trovato l’intesa definitiva per l’arrivo di Mattia Valoti. Già sondato in estate, il giocatore arriverà in Liguria a titolo definitivo dal Monza e firmerà un contratto di un anno e mezzo, con scadenza nel 2026. Il centrocampista offensivo, dunque, si prepara a tornare in cadetteria dopo aver indossato la maglia nel Pisa nella scorsa stagione.

