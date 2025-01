Calciomercato Pisa: stallo per Candela, Vaira valuta le alternative. I nomi

Il Pisa è una delle candidate alla promozione diretta e intende sfruttare la finestra invernale di calciomercato per ampliare la rosa di mister Inzaghi per l’assalto finale. Una delle priorità del club toscano è di individuare un profilo ideale che si possa alternare con Idrissa Touré sulla corsia difensiva di destra. Secondo “La Nazione” il nome in cima alla lista dei desideri resta sempre Antonio Candela del Venezia, ma la trattativa attualmente vive una fase di stallo. I nerazzurri, quindi, starebbero valutando le alternative. In casa Cremonese piacciono Luca Zanimacchia e Leonardo Sernicola, con i grigiorossi che non vorrebbero privarsi del secondo. L’altro nome sul taccuino del direttore sportivo Vaira resta Tyrique Marcera del Cambuur, un jolly sull’esterno, che viene valutato fra i 300mila e i 600mila euro.

Continue Reading