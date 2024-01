Come riportato da Gianluca Di Marzio, il Como è in dirittura d’arrivo per un acquisto direttamente dalla Serie A.

Strefezza, infatti, è pronto a scendere di categoria per aiutare il club e rinforzare il reparto offensivo. L’attaccante esterno è atteso lunedì per le consuete visite mediche e non partirà con il Lecce per la trasferta di Genova.